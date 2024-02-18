США анонсировали санкции против йеменских хуситов как террористической группы
Государственный департамент США 17 февраля заявил, что Штаты объявляют йеменских хуситов, поддерживаемых Ираном, террористической группой, что будет сопровождаться соответствующими санкциями.
Об этом говорится в заявлении Госдепа, пишет "Европейская правда".
Будущие ограничения в связи с этим решением начнут действовать через 30 дней после объявления.
США аргументируют решение тем, что хуситы в последнее время осуществляют беспрецедентные нападения на торговые суда в регионе и силы союзников, которые пытаются их защищать, создавая большие проблемы для глобальной торговли.
"Данные ограничения имеют целью обеспечить ответственность за террористические действия группы. Если хуситы прекратят нападения в Красном море и Аденском заливе, США пересмотрят решение", – отмечается в заявлении.
Госдеп отметил, что в решении попытаются избежать негативных последствий для обычного йеменского населения.
В частности, останутся разрешенными операции для поставки продовольственных товаров, медикаментов, топлива, личные денежные переводы и тому подобное.
Напомним, с середины ноября боевики-хуситы в Йемене неоднократно запускали беспилотники и ракеты против торговых судов в Красном море, объясняя это солидарностью с палестинским народом.
С декабря США начали специальную военную миссию в регионе с участием 10 союзников с целью защищать торговые суда. С тех пор сбили многочисленные ракеты и дроны, запущенные хуситами, и неоднократно наносили удары по их военным объектам и оружию на территории Йемена.
С 19 февраля официально начнет работу военно-морская миссия ЕС по защите гражданского судоходства в Красном море под названием Aspides.
В конце 2023 года США объявили санкции против сети, через которую хуситы получали средства из Ирана.
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