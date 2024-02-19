ЗМІ: У НАТО стурбовані послаблення позицій США і частіше говорять про напад РФ

Члени НАТО тепер говорять у приватних розмовах про російський напад як про небезпеку, що вимагає негайної відповіді, оскільки дедалі більше сумніваються в тому, що США збережуть свою традиційну роль захисту Європи як частини Альянсу.

Про це йдеться у публікації Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Минулого тижня президент США Джо Байден різко розкритикував Палату представників, яка пішла на перерву без ухвалення проєкту з допомогою Україні.

"Це дивно, і це тільки посилює всю стурбованість, і майже – я не скажу паніку – але реальну стурбованість з приводу того, що США є надійним союзником", – сказав Байден.

Союзники США у Європі стурбовані тим, що вони перебувають у момент, коли Росія надихається своїми успіхами на полі бою в Україні, США можуть зменшити підтримку їхнього регіону, а вони самі зробили надто мало для підготовки.

Цей песимізм домінував у розмовах цими вихідними на Мюнхенській конференції з безпеки.

Високопосадовці з оборонних відомств висловили занепокоєння тим, що США не надали Україні фінансування, і заявили, що планують сценарії, в яких саме це публічне погіршення підтримки може підштовхнути Росію до прямого нападу на одного з членів НАТО.

За словами одного з посадовців, цього року в Мюнхені панувала невизначеність.

Заблокований у Палаті представників пакет допомоги Україні у розмірі 60 мільярдів доларів став публічним символом перспективи послаблення зобов'язань США перед Україною, що домінував у кулуарних розмовах.

Однак попри складну ситуацію на фронті в України з'явилися проблиски надії. Посадовці звернули увагу на заяви про те, що Росія втрачає людей з вражаючою швидкістю – сім солдатів на кожного українця. А плани союзників надіслати Україні дрони зі штучним інтелектом відкривають перспективу для українських військ перехитрити російські артилерійські батареї.

За словами одного з високопоставлених помічників конгресмена, навіть якщо США нададуть фінансування, обладнання буде доставлено в Україну не одразу, а через деякий час. Вони вказали на необхідність ракет-перехоплювачів протиповітряної оборони, нестача яких вже призвела до серйозних збитків від російських ракетних обстрілів.

Нагадаємо, у суботу президент Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції 17 лютого знову закликав західні держави збільшити військову допомогу Україні, зазначивши, що дії українських сил обмежуються достатністю та дальністю зброї і "ситуація в Авдіївці це підтверджує".

Також він сказав, що не розглядає альтернатив допомозі США, оскільки розраховує, що питання вирішиться і Вашингтон залишиться стратегічним союзником.

Віцепрезидентка США після зустрічі з Зеленським наголосила, що такі питання як підтримка України не мають ставати заручниками політичних ігор у США.