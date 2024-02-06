Кишинев готов помочь Киеву расследовать инцидент на границе с непризнанным Приднестровьем

Расследование вооруженного инцидента на границе, о котором Тирасполь сообщил в начале января, должна вести Украина, и Кишинев готов ей в этом помочь.

Об этом молдавскому изданию Newsmaker сообщили в Министерстве внутренних дел Молдовы, пишет "Европейская правда".

"Как сообщил посол Украины в Кишиневе, инцидент произошел на территории Украины, соответственно расследование этого дела находится в юрисдикции Украины", – заявила пресс-секретарь МВД Оливия Мельник.

Она также подчеркнула, что Кишинев готов помочь Киеву и Тирасполю в расследовании обстоятельств случившегося.

Украинский посол в Кишиневе Марко Шевченко подтвердил, что в начале января на границе Украины с непризнанным Приднестровьем произошел инцидент с применением огнестрельного оружия, о котором ранее заявляли в Тирасполе.

По словам украинского дипломата, двое приднестровцев, которые, по имеющейся информации, занимались незаконным трафиком, пересекли границу.

Один из них достал пистолет и начал стрелять в сторону украинских пограничников, которые открыли ответный огонь. Один из приднестровцев был убит, еще один ранен.

В прошлом месяце так называемое министерство государственной безопасности непризнанного Приднестровья заявило об "инциденте с применением огнестрельного оружия", в результате которого "двое "приднестровских граждан" были перемещены на территорию Украины".

Тогда представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко назвал заявления непризнанного Приднестровья провокацией.