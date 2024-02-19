Україна розгляне відновлення консульських послуг у невизнаному Придністров’ї

Посол із особливих доручень Міністерства закордонних справ Паун Роговей 19 лютого провів зустрічі з віцепрем’єром Молдови з питань реінтеграції Олегом Серебряном та лідером невизнаного Придністров’я Вадимом Красносельським.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба МЗС.

Згідно з повідомленням, представник України, Молдови й невизнаного Придністров’я "обмінялися думками щодо шляхів вирішення проблемних питань економічного та соціально-гуманітарного характеру у відносинах між Кишиневом та Тирасполем".

Українська сторона нагадала, що не вважає функціональним формат врегулювання "5+2" через присутність там Росії та вимагає виведення з Придністров’я російських військ і техніки.

В українському МЗС зазначають, що представник Тирасполя підтвердив готовність спільно з Кишиневом продовжувати підтримку нових транспортних коридорів для українського експорту.

"Українська сторона також висловила готовність розглянути питання щодо відновлення виїзного консульського обслуговування громадян України на території придністровського регіону Республіки Молдова", – йдеться в пресрелізі зовнішньополітичного відомства.

Для цього основною умовою є належний рівень безпеки та гарантії в’їзду та виїзду українських консулів, додають там.

Нагадаємо, президентка Мая Санду раніше не виключила, що в наступні кілька років з'явиться "геополітична можливість", яка дасть змогу розв'язати конфлікт у Придністровському регіоні.

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