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Правящие партии в Бундестаге готовят призыв передать Украине дальнобойное оружие, но не Taurus

Понедельник, 19 февраля 2024, 20:38

Партии немецкой "светофорной коалиции" готовят призыв к федеральному правительству с просьбой расширить поставки Украине оружия, в том числе дальнобойного, но ракеты Taurus в нем не упоминают.

Об этом сообщают немецкие СМИ со ссылкой на проект, оказавшийся в распоряжении Reuters, пишет "Европейская правда".

Партии из правящей коалиции – СДПГ, "Зеленые" и "Свободные демократы" – готовят проект призыва к федеральному правительству расширить военную помощь Украине, "включая поставки дополнительных дальнобойных систем вооружения и боеприпасов".

В то же время, в проекте нет упоминания о ракетах Taurus, относительно потенциальной передачи которых мнения разделились.

По информации СМИ, Бундестаг должен вынести документ на голосование на этой неделе.

Напомним, в минувшую пятницу Украина и Германия подписали двустороннее соглашение по сотрудничеству в сфере безопасности, также Германия анонсировала пакет военной помощи Украине на 1,1 млрд евро.

Относительно ракет Taurus Олаф Шольц сказал, что для их передачи "нужен правильный момент".

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