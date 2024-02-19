Керівні партії у Бундестазі готують заклик надати Україні далекобійну зброю, але не Taurus

Партії німецької "світлофорної коаліції" готують заклик до федерального уряду з проханням розширити постачання Україні зброї, у тому числі далекобійної, але довгоочікувані ракети Taurus у ньому не згадують.

Про це повідомляють німецькі ЗМІ з посиланням на проєкт, що опинився у розпорядженні Reuters, пише "Європейська правда".

Партії з керівної коаліції – СДПН, "Зелені" і "Вільні демократи" – готують проєкт заклику до федерального уряду щодо розширення військової допомоги Україні, "включно з постачанням додаткових далекобійних систем озброєння та боєприпасів".

Водночас, у проєкті немає згадки про ракети Taurus, щодо потенційної передачі яких думки розділилися.

За інформацією ЗМІ, Бундестаг має винести документ на голосування цього тижня.

Нагадаємо, минулої п’ятниці Україна та Німеччина підписали двосторонню безпекову угоду, також Німеччина анонсувала пакет військової допомоги Україні на 1,1 млрд євро.

Щодо ракет Taurus Олаф Шольц сказав, що для їхньої передачі "потрібен правильний момент".