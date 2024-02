Глави Міноборони США та Британії на зустрічі обговорили подальшу підтримку України

Міністр оборони США Ллойд Остін зустрівся у Вашингтоні зі своїм британським колегою Грантом Шаппсом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Пентагон.

У заяві відомства йдеться, що сторони зустрілися зокрема для того, щоб обговорити подальшу підтримку України з боку обох країн.

Today, I met with my 🇬🇧 counterpart @GrantShapps to discuss Middle East security, on-going support to #Ukraine, and the @NATO Summit. We also reaffirmed the close and durable U.S.-UK partnership and our commitment to the rules-based international order. #WeAreNATO pic.twitter.com/6EDZpYChbg