Глави Міноборони США та Британії на зустрічі обговорили подальшу підтримку України

Міністр оборони США Ллойд Остін зустрівся у Вашингтоні зі своїм британським колегою Грантом Шаппсом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Пентагон.

У заяві відомства йдеться, що сторони зустрілися зокрема для того, щоб обговорити подальшу підтримку України з боку обох країн.

Today, I met with my 🇬🇧 counterpart @GrantShapps to discuss Middle East security, on-going support to #Ukraine, and the @NATO Summit. We also reaffirmed the close and durable U.S.-UK partnership and our commitment to the rules-based international order. #WeAreNATO pic.twitter.com/6EDZpYChbg January 31, 2024

Крім того, вони обговорювали ескалацію атак пов'язаних з Іраном груп бойовиків на американські війська на Близькому Сході, незаконні напади угруповання хуситів на міжнародне судноплавство в Червоному морі, а також зусилля з доставки гуманітарної допомоги до Гази, йдеться в повідомленні.

"Міністр Остін подякував колезі Шаппсу за непохитну підтримку та лідерство Великої Британії в коаліційних зусиллях, спрямованих на запобігання подальшій агресії бойовиків-хуситів, а також на захист військово-морських та міжнародних комерційних суден, які здійснюють навігаційні права та свободи", – зазначають у Пентагоні.

Раніше заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд у Києві висловила впевненість, що 2024 рік має важливе стратегічне значення для України та принесе їй певні "впевнені успіхи" на полі бою.

Також Нуланд заявила, що американський Конгрес проголосує за додаткову допомогу Україні з огляду на її роль для "виживання й процвітання" країни.

Європейські посадовці неодноразово наголошували на важливості 2024 року для України в контексті протистояння російській повномасштабній агресії.

Раніше стало відомо, що європейські інституції і країни-члени ЄС взяли зобов’язання виділити Україні військову підтримку щонайменше на 21 мільярд євро.