В Тбилиси прошел большой протест возмущенных "осквернением" иконы со Сталиным

В субботу в Тбилиси состоялась многолюдная акция протеста, участники которой требовали сурового наказания для женщины, обвиненной в порче религиозной иконы с изображением диктатора Иосифа Сталина.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает грузинский проект SOVA.

Представители радикального движения Alt-info провели свою акцию возле парламента Грузии в Тбилиси.

ФОТО: ALT-INFO

Один из лидеров движения, участник акции Зураб Махарадзе, заявил, что демонстранты требуют "наказания всех тех, кто обращается с нашей матерью-церковью в той форме, которая переходит черту".

Радикалы начали протест после того, как икону в кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси заляпали краской.

На иконе изображено, как рожденный в Грузии Сталин – атеист, который жестоко подавлял религию в Советском Союзе – получает благословение от русской православной святой Матроны Московской во время Второй мировой войны.

Демонстранты считают, что административное дело о мелком хулиганстве, начатое по факту порчи иконы, должно быть переквалифицировано в уголовное.

Одновременно они призывают ужесточить наказание за незаконное препятствование в исполнении религиозных обрядов через насилие, угрозы, или оскорбление чувств верующих. Сейчас эта статья Уголовного кодекса Грузии предусматривает до года лишения свободы.

По некоторым оценкам, участие в акции приняли до трех тысяч человек.

Ранее патриархия Грузии распространила заявление, предупредив, что митинг перед парламентом "может перерасти в политические или деструктивные действия".

Патриархия призвала духовенство не участвовать в акциях протеста, если они примут насильственную форму.

В субботу к иконе в храме возложили цветы, верующие выстроились в очередь, чтобы поцеловать часть иконы с изображением Сталина.

Во вторник некоторые грузинские СМИ сообщили, что православные активисты ранее пытались взять штурмом квартиру женщины в Тбилиси, которая, как считают, испортила картину, но им помешала полиция.

Отношение к Сталину, уроженцу Грузии, в грузинском обществе неоднозначное. Опрос 2021 года показал, что большинство грузин считают, что Сталин был тираном, ответственным за миллионы смертей, и в то же время сильным лидером, который принес процветание Советскому Союзу.

В марте 2022 года в грузинском селе Вариани неизвестные обезглавили памятник Сталину.