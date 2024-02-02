Литва передала Украине очередную партию военной помощи

Литва передала Украине еще одну партию военной помощи с системами детонации и боеприпасами к гранатометам.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявило Министерство обороны Литвы.

В пакет вошло более тысячи боеприпасов к шведскому ручному противотанковому гранатомету "Карл Густав", а также системы дистанционной детонации RISE-1.

🇱🇹🇺🇦Lithuania remains steadfast in its military support to Ukraine. Today @LTU_Army delivered detonation systems & thousands of rounds of ammunition for anti-tank grenade launchers. Our commitment to support Ukraine is not just solidarity, it's an investment in Europe's security. pic.twitter.com/8KEMPAgtIN February 2, 2024

"Мы активно и последовательно поддерживаем Украину, потому что наша поддержка для Украины – это инвестиция в собственную безопасность. Значительную часть нашей последней поддержки мы направляем на "коалицию по разминированию", организованную Литвой", – отметил министр обороны Арвидас Анушаускас.

Напомним, в конце 2023 года Литва передала Украине новые партии военной помощи – полевое оборудование и сухпаи, а также несколько миллионов патронов и несколько тысяч боеприпасов для переносных противотанковых гранатометов малой дальности.

Недавно Еврокомиссия выделила 15 миллионов евро на строительство новых бомбоубежищ для школ в прифронтовых областях Украины, а Литва предоставила дополнительные полмиллиона евро и взяла на себя ответственность за реализацию проекта.

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