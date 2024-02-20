Венгерский парламент в понедельник будет голосовать за вступление Швеции в НАТО

Венгерский парламент определил дату голосования за ратификацию вступления Швеции в НАТО – в первый день после возвращения с перерыва.

Об этом сообщают западные агентства, цитируя документ, опубликованный лидером парламентской фракции "Фидес" Мате Кошичем.

Кошич заявил, что на заседании 26 февраля вопрос о ратификации вступления Швеции в Североатлантический альянс будет включен в повестку дня и депутаты правящей партии "намерены поддержать его".

В эти выходные премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что парламент рассмотрит вопрос "в начале весенней сессии", которая начинается с понедельника 26 февраля.

Голосование должно поставить точку в задержке вступления Швеции уже почти на год, по сравнению с Финляндией – из-за претензий и торгов со стороны Турции, а следом за ней Венгрии.

Сначала в Будапеште обещали, что не последними ратифицируют вступление Швеции, но на практике в Турции процесс завершился раньше.

Депутаты из партии Орбана "Фидес" в начале февраля потребовали, чтобы премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сначала посетил Будапешт перед голосованием по протоколу о вступлении Швеции в НАТО.

Кристерссон исключил дальнейшие переговоры с Будапештом по заявке Швеции, но заявил, что будет готов встретиться с Орбаном после того, как парламент Венгрии ратифицирует заявку.