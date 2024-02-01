Шведский премьер готов приехать в Венгрию после вступления Швеции в НАТО

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон 1 февраля провел встречу с венгерским визави Виктором Орбаном на полях заседания Европейского совета в Брюсселе и прокомментировал возможность приезда в Будапешт.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

По словам Кристерссона, он имел с Орбаном "хороший разговор, который заложил основу для более долгосрочного разговора в следующий раз".

"Мы оба признали, где у нас есть общие знаменатели, а где у нас явно разные мнения по хорошо известным вопросам", – добавил он.

Премьер Швеции отметил, что стороны еще должны согласовать дату предстоящей встречи в Будапеште, на которой обсудят совместные действия в рамках НАТО, экономические вопросы, а также эксплуатацию истребителей Jas 39 Gripen.

"Естественно встретиться, когда мы станем членами (НАТО. – Ред.), нам будет гораздо больше о чем поговорить, когда мы станем членами", – отметил Кристерссон.

Напомним, Орбан приглашал премьера Швеции в Будапешт, чтобы обсудить вступление Швеции в НАТО. Кристерссон формально согласился на встречу, но впоследствии сообщил, что не собирается обсуждать с Орбаном вопрос вступления в НАТО.

Венгрия, как известно, осталась последней страной, которая до сих пор не ратифицировала вступление Швеции и задерживает ее полноправное членство в НАТО.

Венгерский парламент может собраться в понедельник, 5 февраля, на внеочередное заседание по требованию оппозиции, однако неизвестно, будет ли возможным голосование по вступлению Швеции в НАТО, как хочет оппозиция.