Орбан заявил, что парламент рассмотрит вступление Швеции в НАТО в начале весенней сессии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что парламент страны должен ратифицировать вступление Швеции в НАТО "в начале весенней сессии".

Как сообщает Index, пишет "Европейская правда", об этом Орбан сказал в речи 17 февраля.

Венгерский лидер сказал, что спор Будапешта со Стокгольмом "приближается к концу".

"Мы сделали важные шаги с премьером Швеции. Мы движемся к ратификации вступления Швеции в НАТО в начале весенней сессии парламента", – сказал Виктор Орбан.

Парламент Венгрии вернется к работе с 26 февраля.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём на этой неделе заявил, что ожидает завершения процесса ратификации в Венгрии "в ближайшее время".

Депутаты из партии Орбана "Фидес" в начале февраля потребовали, чтобы премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сначала посетил Будапешт перед голосованием по протоколу о вступлении Швеции в НАТО.

Кристерссон исключил дальнейшие переговоры с Будапештом по заявке Швеции, но заявил, что будет готов встретиться с Орбаном после того, как парламент Венгрии ратифицирует заявку.