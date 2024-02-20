США 23 февраля объявят "большой пакет санкций" против России из-за смерти Навального

Соединенные Штаты в пятницу, 23 февраля, планируют объявить о новых санкциях против России из-за смерти в тюрьме оппозиционера Алексея Навального.

Об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

"По распоряжению президента Байдена мы объявим о большом пакете санкций в эту пятницу, чтобы привлечь Россию к ответственности за то, что произошло с Навальным", – сказал представитель Белого дома.

Он не уточнил подробностей этого пакета, но, как отмечает AFP, его объявление также приходится на вторую годовщину полномасштабной войны России против Украины.

Напомним, Федеральная служба исполнения наказаний сообщила днем 16 февраля о смерти Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ. В европейских странах ответственность за это возложили на российские власти и лично Путина.

Президент США Джо Байден заявил, что Штаты рассматривают дополнительные санкции против России из-за смерти Навального.

Евросоюз также обещает наложить санкции против причастных. Кроме того, главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил о планах переименовать санкционный режим за нарушение прав человека в честь Навального.