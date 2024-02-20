США 23 лютого оголосять "великий пакет санкцій" проти Росії через смерть Навального

Сполучені Штати у п’ятницю, 23 лютого, планують оголосити про нові санкції проти Росії через смерть у в'язниці опозиціонера Алексєя Навального.

Про це на брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

"За розпорядженням президента Байдена ми оголосимо про великий пакет санкцій цієї п'ятниці, щоб притягнути Росію до відповідальності за те, що сталося з Навальним", – сказав представник Білого дому.

Він не уточнив подробиць цього пакета, але, як зазначає AFP, його оголошення також припадає на другу річницю повномасштабної війни Росії проти України.

Нагадаємо, Федеральна служба виконання покарань повідомила вдень 16 лютого про смерть Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ. У європейських країнах відповідальність за це поклали на російську владу та особисто Путіна.

Президент США Джо Байден заявив, що Штати розглядають додаткові санкції проти Росії через смерть Навального.

Євросоюз також обіцяє накласти санкції проти причетних. Крім того, головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив про плани перейменувати санкційний режим за порушення прав людини на честь Навального.