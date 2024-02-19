В ЕС хотят назвать свой режим санкций по правам человека именем Навального

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о планах переименования режима санкций за нарушение прав человека в честь критика Кремля Алексея Навального после сообщений о его смерти в российской тюрьме.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил по прибытии на заседание Совета ЕС по вопросам иностранных дел.

По его словам, на встрече будут говорить о том, как послать сигнал политической поддержки российской оппозиции после смерти Навального.

Боррель вспомнил о демонстрациях в России на выходных несмотря на репрессии.

"Мы должны послать месседж поддержки российской оппозиции. Но в то же время мы должны следить за ходом войны, ведь не видно, чтобы Путин был готов ее остановить", – сказал главный европейский дипломат.

"Чтобы почтить память Навального я предложу министрам переименовать наш режим санкций в отношении прав человека в его честь и назвать его санкционным режимом по защите прав человека имени Навального" – заявил Боррель.

По его словам, таким образом имя Навального навсегда будут ассоциировать с работой ЕС в защиту прав человека.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис также заявил, что ЕС должен рассмотреть новые санкции против РФ в связи со смертью оппозиционера Алексея Навального.

Юлия Навальная, жена заключенного российского оппозиционера Алексея Навального после сообщений о его гибели примет участие в заседании министров иностранных дел стран-членов Евросоюза.