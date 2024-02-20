В Эстонии задержали 10 вероятных агентов РФ

Высшие должностные лица Эстонии объявили о задержании 10 вероятных агентов России, которые должны были заниматься дестабилизацией ситуации в стране.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявили премьер Эстонии Кая Каллас и министр иностранных дел Маргус Тсахкна.

"Эстония успешно остановила гибридную операцию российских спецслужб на своей территории", – заявила Каллас.

Estonia has successfully stopped a hybrid operation by Russia's security services on our territory.



We know the Kremlin is targeting all of our democratic societies.



Our answer: be open and reveal their methods. This is the way to deter harmful actions and make us resilient. February 20, 2024

"Мы знаем, что Кремль направляет усилия против всех наших демократических обществ. Наш ответ – открытость и разоблачение их методов. Это способ сдержать вредительские действия и сделать нас более устойчивыми", – добавила она.

Маргус Тсахкна детализировал, что Полиция внутренней безопасности задержала десять человек, подозреваемых в деятельности по указаниям из России.

"Целью было сеять страх, подпитывать напряжение и ослаблять нашу решимость в поддержке Украины. Но России не удастся. Мы остаемся сильными и бдительными", – написал он.

Estonian @kaitsepolitsei arrested ten individuals suspected of acting under instructions from Russia.



Their aim was to sow fear, fuel tensions & to break our resolve in supporting #Ukraine.



But Russia will not succeed.



We remain strong & vigilant. — Margus Tsahkna (@Tsahkna) February 20, 2024

Параллельно Полиция внутренней безопасности (Kapo) вышла с объявлением о том, что нашла лиц, причастных к актам вандализма в отношении автомобилей министра внутренних дел Лаури Ляенеметса и журналиста в прошлом году, сообщает ERR.

Всего задержали 10 человек, их считают членами агентурной сети, действовавшей по указаниям российских спецслужб. Шестеро остаются под стражей.

Считается, что целью операции было "сеять страх и создавать напряжение в эстонском обществе".

Кроме упомянутого вандализма авто министра и журналиста, этих лиц подозревают в актах вандализма в отношении памятников.

Госпрокурор Триину Олев заявил, что сейчас дело на этапе досудебного расследования, поэтому следствие не может раскрывать все детали.

"Начато производство по уголовному кодексу о преступлениях против безопасности Республики Эстония", – отметил он.

В Польше недавно сообщали о задержании гражданина Украины, который, как полагают, действовал по поручению спецслужб РФ.

В Болгарии по подозрению в шпионаже в пользу России задержали сотрудника одного из органов МВД.