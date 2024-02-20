В Эстонии задержали 10 вероятных агентов РФ
Высшие должностные лица Эстонии объявили о задержании 10 вероятных агентов России, которые должны были заниматься дестабилизацией ситуации в стране.
Как сообщает "Европейская правда", об этом объявили премьер Эстонии Кая Каллас и министр иностранных дел Маргус Тсахкна.
"Эстония успешно остановила гибридную операцию российских спецслужб на своей территории", – заявила Каллас.
Estonia has successfully stopped a hybrid operation by Russia's security services on our territory.— Kaja Kallas (@kajakallas) February 20, 2024
We know the Kremlin is targeting all of our democratic societies.
Our answer: be open and reveal their methods. This is the way to deter harmful actions and make us resilient.
"Мы знаем, что Кремль направляет усилия против всех наших демократических обществ. Наш ответ – открытость и разоблачение их методов. Это способ сдержать вредительские действия и сделать нас более устойчивыми", – добавила она.
Маргус Тсахкна детализировал, что Полиция внутренней безопасности задержала десять человек, подозреваемых в деятельности по указаниям из России.
"Целью было сеять страх, подпитывать напряжение и ослаблять нашу решимость в поддержке Украины. Но России не удастся. Мы остаемся сильными и бдительными", – написал он.
Estonian @kaitsepolitsei arrested ten individuals suspected of acting under instructions from Russia.— Margus Tsahkna (@Tsahkna) February 20, 2024
Their aim was to sow fear, fuel tensions & to break our resolve in supporting #Ukraine.
But Russia will not succeed.
We remain strong & vigilant.
Параллельно Полиция внутренней безопасности (Kapo) вышла с объявлением о том, что нашла лиц, причастных к актам вандализма в отношении автомобилей министра внутренних дел Лаури Ляенеметса и журналиста в прошлом году, сообщает ERR.
Всего задержали 10 человек, их считают членами агентурной сети, действовавшей по указаниям российских спецслужб. Шестеро остаются под стражей.
Считается, что целью операции было "сеять страх и создавать напряжение в эстонском обществе".
Кроме упомянутого вандализма авто министра и журналиста, этих лиц подозревают в актах вандализма в отношении памятников.
Госпрокурор Триину Олев заявил, что сейчас дело на этапе досудебного расследования, поэтому следствие не может раскрывать все детали.
"Начато производство по уголовному кодексу о преступлениях против безопасности Республики Эстония", – отметил он.
В Польше недавно сообщали о задержании гражданина Украины, который, как полагают, действовал по поручению спецслужб РФ.
В Болгарии по подозрению в шпионаже в пользу России задержали сотрудника одного из органов МВД.