Столтенберг зустрівся з новим прем'єром Грузії, говорив про напрямок руху країни

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вперше прийняв у штаб-квартирі Альянсу нового прем’єра Грузії Іраклія Кобахідзе.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У короткій заяві для преси генсек зазначив, що зараз для Грузії важливо продовжувати та прискорювати внутрішні реформи і підтримувати демократичні цінності.

"Ми хочемо бачити, як Грузія рухається у правильному напрямку. До більшої демократії та процвітання. До повноправного членства в євроатлантичній родині. НАТО і надалі стоятиме на вашому боці, доки ви працюєте над виконанням цих прагнень", – сказав Столтенберг.

На зустрічі з Кобахідзе, за словами генсека, заплановані переговори про партнерство між НАТО і Грузією і шляхи його подальшого розвитку.

Нагадаємо, ще кілька років тому Північноатлантичний альянс, за неофіційними даними, був готовий надати Грузії План дій щодо членства, що означало б невідворотний рух країни до НАТО.

Однак поступовий проросійський ухил грузинської влади та демонтаж нею демократичних реформ призвели до напруженості у відносинах між Тбілісі й Заходом. Ситуацію поглибила позиція Грузії під час повномасштабної російсько-української війни.

Серед іншого, в НАТО публічно висловлювали занепокоєння відновленням прямого авіасполучення між Росією та Грузією.