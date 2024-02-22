Politico: Байден поддерживает кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО

Президент США Джо Байден поддерживает кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность следующего генерального секретаря НАТО.

Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника, передает "Европейская правда".

Позиция Байдена, вероятно, склонит больше союзников поддержать кандидатуру Рютте после месяцев борьбы между ним и несколькими другими европейскими лидерами за эту должность.

Ранее в среду Politico сообщило, что две трети стран НАТО поддерживали кандидатуру Рютте на должность генерального секретаря военного альянса в конце этого года.

В октябре истекает срок полномочий нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга, который стабильно руководил военно-политическим блоком в бурные времена трансатлантической политики с 2014 года.

Давление растет, чтобы утвердить кандидатуру Рютте до июльского саммита НАТО, который состоится в Вашингтоне по случаю празднования 75-й годовщины основания Альянса.

Рютте рассматривают кандидатом в генсеки в то время, как альянс укрепляет силы против агрессии Владимира Путина через два года после полномасштабного вторжения в Украину. И если бывший президент США Дональд Трамп вернется в Овальный кабинет, нидерландскому лидеру придется считаться со скептицизмом республиканца в отношении НАТО и коллективной безопасности.

Рютте не стал обсуждать свое предложение возглавить альянс на Мюнхенской конференции по безопасности, состоявшейся в минувшие выходные и собравшей мировых лидеров, заявив, что усвоил свой урок еще в октябре, когда выразил заинтересованность в этой должности.

Рютте должен пройти определенный путь, прежде чем будет принято какое-либо решение. Согласно правилам НАТО, решение о назначении генерального секретаря должно приниматься единогласно, а это означает, что Рютте еще должен заручиться поддержкой всех 31 стран-членов Альянса.

Любой кандидат на эту должность должен пройти через Турцию и Венгрию, которые оказались самыми большими препятствиями на пути к принятию новых членов. Как сообщается, Турция попросила отдельных заверений от Рютте, а Венгрия имеет давние разногласия с нидерландским премьером.

Ранее Марк Рютте заявил, что Европа должна прекратить жаловаться относительно возможного возвращения Дональда Трампа на пост президента США и сосредоточиться на том, что она может сделать для Украины.

В последнее время заявления Трампа вызвали большой резонанс среди союзников по Альянсу. На одном предвыборном мероприятии Трамп рассказал, как угрожал союзникам "поощрить Россию" к агрессии против них, чтобы заставить их увеличить взносы в коллективную безопасность НАТО.

Генсек НАТО попросил Трампа не подрывать систему сдерживания.

Подробно о том, как заявления Трампа изменили ситуацию в НАТО, смотрите в видеообъяснении "Европейской правды".