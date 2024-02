Послы ЕС одобрили 13-й пакет санкций против РФ

Постоянные представители ЕС дали согласие на принятие 13-го пакета санкций против России, который должен быть окончательно утвержден до второй годовщины российского вторжения в Украину.

Как пишет "Европейская правда", об этом со ссылкой на свои источники сообщает редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк, об одобрении пакета сообщило также бельгийское председательство в Совете ЕС.

"Послы ЕС только что дали зеленый свет 13-му пакету санкций ЕС. Он должен быть опубликован накануне годовщины 24 февраля", – написал он.

EU ambassadors have just given green light to the EU’s 13th 🇷🇺 sanctions package. Should be published just before the 24 feb anniversary. 🇺🇦