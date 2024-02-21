Послы ЕС одобрили 13-й пакет санкций против РФ

Постоянные представители ЕС дали согласие на принятие 13-го пакета санкций против России, который должен быть окончательно утвержден до второй годовщины российского вторжения в Украину.

Как пишет "Европейская правда", об этом со ссылкой на свои источники сообщает редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк, об одобрении пакета сообщило также бельгийское председательство в Совете ЕС.

"Послы ЕС только что дали зеленый свет 13-му пакету санкций ЕС. Он должен быть опубликован накануне годовщины 24 февраля", – написал он.

EU ambassadors have just given green light to the EU’s 13th 🇷🇺 sanctions package. Should be published just before the 24 feb anniversary. 🇺🇦 February 21, 2024

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала договоренность о 13-м пакете санкций против России

"Мы должны продолжать ослаблять военную машину Путина. Имея 2000 имен и наименований в списках, мы продолжаем оказывать давление на Кремль. Мы также продолжаем ограничивать доступ России к беспилотникам", – заявила она.

Накануне премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что Европейский Союз уже готовит новый пакет санкций против России, и о нем может быть объявлено на этой неделе.

Ранее стало известно, что США планируют объявить о новых санкциях против России из-за смерти в тюрьме оппозиционера Алексея Навального.

Евросоюз также обещает наложить санкции против причастных. Кроме того, главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил о планах переименовать санкционный режим за нарушение прав человека в честь Навального.