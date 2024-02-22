США пропонують 10 млн доларів за інформацію про групу російських хакерів

Держдеп США оголосив нагороду у розмірі 10 млн доларів США за інформацію, яка допоможе встановити або знайти керівників хакерів з групи, яка завдала серйозної шкоди бізнесу за допомогою вірусу-вимагача LockBit.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За інформацію, що допоможе встановити особи керівників групи і їхнє місцеперебування, США обіцяють 10 млн доларів, і 5 млн доларів – за дані, які допоможуть заарештувати чи засудити осіб у будь-якій країні.

Раніше цього тижня Мін’юст США офіційно оголосив звинувачення двом росіянам, яких вважають учасниками цієї схеми. Мережу викрили спільно з британськими фахівцями та іншими міжнародними партнерами.

Урядові кіберфахівці зуміли перехопити контроль над серверами, які використовували адміністратори LockBit, та позбавити їх можливості продовжувати діяльність. Крім того, їм вдалося отримати ключі для розблокування заражених комп’ютерів, постраждалі можуть звертатися до ФБР за допомогою.

LockBit називають однією з найбільш активних груп такого типу у світі, що завдала збитки понад 2000 постраждалим у США та інших країнах і здирницьки отримала понад 120 млн доларів.

У зв’язку з цим Мін’юст оголосив звинувачення росіянам Артуру Сунгатову та Івану Кондратьєву, відомому також як Bassterlord, як активним учасникам цієї хакерської групи. Обом приписують участь у багатьох атаках проти десятків користувачів у США, Азії та на Близькому Сході протягом 2020-2021 років.

Учасниками мережі вважають також росіян Михаїла Матвєєва і Михаїла Васильєва, проти них звинувачення висунули ще у 2022-2023 роках.

Раніше Штати разом із Британією наклали санкції на російського хакера Александра Єрмакова, а також спільно із союзниками викрили масштабну мережу, яка дозволяла російським спецслужбам збирати особисті дані західних громадян.



