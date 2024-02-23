Партия Орбана после педофильского скандала определилась с новым президентом

В четверг правящая партия Венгрии "Фидес" выдвинула малоизвестного судью Тамаша Сульока новым президентом страны, стремясь справиться с политическим кризисом, который привел к отставке предыдущего главы государства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Отставка предыдущего президента Каталин Новак еще должна быть официально принята парламентом на голосовании, но это, скорее всего, произойдет 26 февраля, когда законодательный орган вновь соберется на сессию.

Правящая венгерская партия "Фидес" выдвинула кандидатуру Сульока, президента Конституционного суда Венгрии, как выбранную ею замену Новак.

"[Сульок] лучше всего подходит для того, чтобы олицетворять единство нации", – заявил лидер парламентской фракции "Фидес" Мате Кочиш.

Тамаш Сульок

67-летний Сульок, который держится в тени, был назначен председателем Конституционного суда Венгрии парламентом, возглавляемым "Фидес", в 2016 году. До того как стать членом Конституционного суда, он также работал почетным консулом Австрии с 2000 по 2014 год.

"Я никогда в жизни не интересовался политикой", – сказал он местным СМИ в 2021 году.

Кандидатура Сульока еще должна быть официально утверждена парламентом Венгрии, но это в значительной степени формальность, поскольку "Фидес" имеет подавляющее большинство в парламенте.

Напомним, Каталин Новак объявила о намерении уйти с поста президента Венгрии после того, как ее решение о помиловании мужчины, осужденного как соучастника за сокрытие дела о сексуальном насилии в детском доме, вызвало огромный общественный резонанс.

Разгоревшийся недавно скандал связан с решением Каталин Новак помиловать около двух десятков человек в апреле 2023 года, накануне визита Папы Римского.

Среди них оказался заместитель директора детского дома, который помогал бывшему директору скрывать преступления. Директор был приговорен к восьми годам заключения за сексуальное насилие над несколькими несовершеннолетними мальчиками в 2004-2016 годах.

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