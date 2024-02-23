Украинское правительство подготовило и предложило Польше "план взаимопонимания", призванный разблокировать границу на фоне протестов польских фермеров.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время визита к украинско-польской границе 23 февраля, пишет "Европейская правда".

По словам Шмыгаля, украинский "план взаимопонимания" состоит из пяти шагов. Первый предусматривает согласие Киева на ограничения, которые предложила Европейская комиссия по украинскому аграрному экспорту – в частности на мясо птицы, яйца и сахар.

Во-вторых, заявил премьер, Украина попросит ЕС немедленно провести скрининг законодательства, связанного с аграрной политикой и транспортом – "чтобы раз и навсегда снять манипуляции относительно качества нашей аграрной продукции".

"Вопрос торговли Украины и ЕС будет решаться именно с ЕС, а не на уровне отдельных стран. Только так и никак иначе", – подчеркнул Шмыгаль.

Третий шаг "плана взаимопонимания" предусматривает, что правительства в Киеве и Варшаве примут совместное обращение к Еврокомиссии с призывом остановить российский аграрный экспорт в ЕС – по примеру Сейма Латвии.

Дополнительно Украина предлагает Еврокомиссии дополнительные ограничения и усиленный мониторинг на аграрный импорт третьих стран в ЕС, а также запуск совместного контроля на границе Украины и стран ЕС.

В-четвертых, сказал Шмыгаль, Киев предлагает создать "Трехсторонний штаб: Украина, Польша, Европейская комиссия" под сопредседательством аграрных министров Украины, Польши и представителя Еврокомиссии, "чтобы оперативно решать все недоразумения".

В конце концов, пятый шаг предусматривает, что Польша вслед за разблокированием движения боеприпасов, военного оборудования, гуманитарной помощи, медицинских средств распространит соответствующие меры на критически необходимое Украине топливо.

"Трехсторонний штаб должен работать круглосуточно, и вопрос блокирования границы должен быть решен значительно раньше, чем 28 марта – даты, когда должно было бы состояться совместное заседание правительств Украины и Польши. В противном случае Украина оставляет за собой право применять зеркальные меры на пунктах пропуска", – подытожил украинский премьер.

Как сообщалось, 21 февраля президент Владимир Зеленский предложил Польше провести двустороннюю встречу на уровне правительств и, если нужно, президентов в связи с блокированием польскими фермерами пунктов пропуска на общей границе.

Польский премьер Дональд Туск отклонил приглашение президента Зеленского о правительственной встрече на границе.

23 февраля правительственная делегация Украины приехала на границу, но встреча не состоялась, поскольку представители Польши не прибыли.

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