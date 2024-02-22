Туск отказал Зеленскому в правительственной встрече на границе

Премьер-министр Польши Дональд Туск отклонил приглашение президента Украины Владимира Зеленского о правительственной встрече на границе для решения ситуации, сложившейся из-за протестов польских фермеров.

Об этом сообщает Onet, пишет "Европейская правда".

Туск сказал, что правительственная встреча состоится 28 марта в Варшаве, и что он отклоняет предложение Зеленского из соображений, что встреча на границе была бы чисто символической.

"Украинская сторона также понимает, что лучше проводить эти переговоры на техническом уровне, чтобы правительственная встреча имела не символическую ценность – ведь нам не надо символизма в отношениях. Весь мир видит, насколько мы решительно настроены помогать Украине, и нет необходимости в дальнейших ярких жестах солидарности", – пояснил Дональд Туск.

"Нам нужны конкретные предложения в вопросах рынка и сельского хозяйства. Это не требует проявлений доброй воли, но требует тяжелой работы", – добавил премьер.

Он отметил, что для поиска решения нужны технические переговоры также на уровне ЕС, и что для этого Туск 23 февраля встретится с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и поговорит об изменениях в условиях торговли с Украиной.

"Хочу заверить вас, что переговоры с Украиной продолжаются. У нас хорошие отношения, хоть и есть разница в интересах... Мы будем убеждать и Киев, и Брюссель согласиться с польской точкой зрения на ситуацию", – добавил Туск.

Польский премьер также подчеркнул, что Украина "может и в дальнейшем рассчитывать на полную поддержку Польши в противостоянии с Россией".

Как сообщалось, 21 февраля президент Владимир Зеленский предложил Польше провести двустороннюю встречу на уровне правительств и, если нужно, президентов в связи с блокированием польскими фермерами пунктов пропуска на общей границе.

Напомним, 20 февраля польские фермеры начали большой протест по всей территории Польши, в частности на границе с Украиной. За это время произошло несколько инцидентов с высыпанием украинского зерна и блокированием пассажирского движения.