Чому блокада кордону не означає відмови Польщі від проукраїнського курсу

Польсько-український кордон знову заблокований. Тепер на протест вийшли польські фермери – причому вони блокують не лише прикордонні переходи, але й головні дороги та в’їзди до міст.

Як і фермери у низці країн ЄС, польські аграрії протестують проти погіршення умов ведення сільського господарства та зниження рентабельності сільськогосподарського виробництва.

Про те, що українські політики і експерти мають пам’ятати на тлі дискусій про ситуацію на польсько-українському кордоні, читайте в статті президента Фундації Стефана Баторія (Варшава) Едвіна Бендика Проблема, яка не має зруйнувати відносини: погляд з Польщі на блокування кордону з Україною. Далі – короткий її виклад.

Основну провину за свої проблеми фермери покладають на Європейську комісію та Європейську зелену угоду.

Нові правила За зеленою угодою, хоч і прийняті з благородною метою, також означають і нові витрати на захист клімату, що підриває конкурентоспроможність європейських агровиробників на світовому ринку.

Саме страх втратити конкурентоспроможність змушує польських фермерів додати до протестів ще й другу причину – недобросовісну, на їхню думку, конкуренцію з боку українських фермерів і виробників.

А тому вони вимагають обмеження імпорту сільгосппродукції з України. Щоби проявити свій гнів, вони не лише блокують прикордонні переходи, а й висипають зерно з українських вантажівок та поїздів.

Вплинути на фермерів не просто. По-перше, протести об’єднують поляків попри політичні розбіжності. По-друге, у Польщі набирає обертів виборча кампанія до місцевих виборів, які відбудуться 7 квітня. А ще через два місяці відбудуться вибори до Європарламенту.

Максимально послабити праве крило, у тому числі партію "Право і справедливість" ("ПіС"), – завдання найвищої стратегічної важливості.

Слід пам’ятати, що найбільшою загрозою сьогодні є зростання підтримки крайніх і популістських правих у більшості європейських країн. Причому в більшості випадків праві популістські партії та їхні політики представляють або відверто проросійські, або в кращому випадку "реалістичні" позиції та стверджують необхідність швидкого припинення війни шляхом переговорів.

Від результатів виборів до Європарламенту залежить, чи вдасться сформувати такий склад Єврокомісії, який буде готовий продовжувати поточну політику підтримки та допомоги Україні.

Чи означає масова підтримка протестувальників антиукраїнський поворот у польському суспільстві? Відповідь така ж рішуча, як і питання: ні!

Як свідчать різноманітні дослідження, Польща все ще залишається серед лідерів проукраїнської підтримки і навіть серед тих європейських суспільств, де найбільше переконані у перемозі України.

Розуміння цього суспільно-політичного контексту є важливим і про нього варто пам’ятати під час українських дискусій про ситуацію на польсько-українському кордоні.

Тому що, звісно, ​​українські експерти мають рацію, що сьогодні експорт зерна та взагалі сільськогосподарської продукції з України до Польщі не є проблемою.

Один із найкращих експертів польського аграрного ринку Мірослав Марциняк показує, що падіння цін є результатом ситуації на світових ринках, і ціни продовжували падати навіть після введення заборони на імпорт з України.

Він зазначає, що польська влада має розвивати інфраструктуру, яка полегшить зберігання надлишків і експорт. Але, польський уряд нехтував такими діями протягом останніх двох років.

Інші експерти зазначають, що Польща не лише імпортує сільськогосподарську продукцію з України, а й є головним експортером продовольства в Україну.

Такі факти мають стати основою для раціональної польсько-української дискусії.

Проте українським політикам та експертам варто у своїх реакціях відокремлювати справжні емоції від аналізу та стратегічного розрахунку.

Так, блокування кордонів і перебої в торгівлі є більш ніж обтяжливими для українського суспільства та держави і мають бути вирішені якнайшвидше, але вони не мають стратегічного значення. Стратегічним є збереження якомога більшої військової підтримки України та допомоги під час повоєнної відбудови та євроінтеграції.

Докладніше – у матеріалі Едвіна Бендика Проблема, яка не має зруйнувати відносини: погляд з Польщі на блокування кордону з Україною.