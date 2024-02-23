Группа украинских министров во главе со Шмыгалем начала работать на границе с Польшей

На польско-украинской границе начала работу группа министров во главе с премьером Денисом Шмыгалем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова.

"Во исполнение поручения президента Украины сегодня работаем на границе с Польшей. Наша задача – поддержать постоянство и ритмичность экспорта, запустить альтернативные маршруты экспорта и импорта", – отметил министр.

По его словам, министры уже начали работу над перечнем решений, которые начинают реализовывать, среди них:

запуск контейнерных перевозок по Дунаю в румынские порты (Галац и Констанца) и в немецкий Регенсбург;

расширение транспортировки Укрзализныцей;

увеличение способности автомобильных пунктов пропуска.

"С Румынией продолжаем говорить о пропуске транспорта с грузом через "Красноильск" и запуск пустых через "Дьяковцы". Также прорабатываем варианты увеличения пропускной способности "Порубное", "Дьяково" и "Орловки". Планируем начать реконструкцию пассажирского терминала на "Ужгороде", чтобы разделить потоки транспорта и увеличить пропускную способность для грузовых", – добавил Кубраков.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Денис Шмыгаль вместе с соответствующими министрами, работающими над вопросами экспорта, импорта, товарооборота, которые отвечают за логистику, инфраструктуру, агропромышленный комплекс, а также руководители пограничной службы будут работать сегодня на границе с Польшей.

Как сообщалось, 21 февраля президент Владимир Зеленский предложил Польше провести двустороннюю встречу на уровне правительств и, если нужно, президентов в связи с блокированием польскими фермерами пунктов пропуска на общей границе.

Польский премьер Дональд Туск отклонил приглашение президента Зеленского о правительственной встрече на границе.

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