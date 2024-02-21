Протесты польских фермеров: Зеленский предлагает властям Польши встречу на границе

Президент Владимир Зеленский 21 февраля обратился к Польше и Европейской комиссии в связи с блокированием польскими фермерами пунктов пропуска на общей границе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В обращении, опубликованном в соцсетях на украинском и польском языках, глава государства заявил о поручении правительству "в ближайшее время, до 24 февраля, быть на границе" между Украиной и Польшей.

"И я прошу тебя, Дональд, господин премьер-министр, тоже приехать к границе. Анджей, господин президент, я прошу тебя поддержать этот диалог. Это национальная безопасность. Мы не должны это затягивать. Ближайшие дни дают нам шанс это сделать", – добавил он.

Зеленский выразил готовность также лично прибыть на встречу вместе с украинским правительством.

"И я хочу обратиться сейчас к Еврокомиссии: надо сохранить единство в Европе. Это фундаментальный интерес Евросоюза. Поэтому Украина обращается к Еврокомиссии, чтобы в этой встрече принял участие представитель Еврокомиссии", – сказал президент.

В конце Зеленский сказал на польском языке: "Хватит Москвы на наших землях. Хватит недоразумений. Нельзя унижать друг друга, нельзя унижать ни украинских, ни польских фермеров. Нам нужно единство. Нам нужно решение – между нами, Украиной и Польшей, и для всей Европы".

Напомним, с 20 февраля польские фермеры начали большой протест по всей территории Польши, в частности на границе с Украиной. За это время произошло несколько инцидентов с высыпанием украинского зерна и блокированием пассажирского движения на границе.

Польский президент Анджей Дуда, комментируя блокирование польскими фермерами границы с Украиной, заявил, что власти Польши не могут ограничить их право на законный протест.

В то же время на встрече координационной платформы по украинскому экспорту в ЕС во вторник Украина подняла вопрос о новом инциденте с рассыпанным зерном и получила заверения, что его расследуют.

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