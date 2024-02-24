В Польше на протестах фермеров снова появились плакаты с пропутинскими лозунгами

На акции протеста польских фермеров в приграничном селе Зосини, что в Люблинском воеводстве, 24 февраля снова появились плакаты с пропутинскими лозунгами, от которых организаторы открещиваются.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила радиостанция RMF FM.

Плакаты противоречивого содержания появились во время визита в Зосин министра сельского хозяйства Польши Чеслава Секерского.

Их содержание совпадало с содержанием громкого плаката с акции протеста в Гожичках в Силезском воеводстве, где было написано: "Путин, наведи порядок с Украиной, Брюсселем и нашими правителями".

Minister @CzSiekierski wraz z sekretarzem stanu @StefanKrajewski przyjechali dziś do protestujących w #Zosin rolników.

💬Czesław Siekierski 🇵🇱: Rozmawiamy z Unią Europejską 🇪🇺 i z rolnikami. Rozmawiamy z Ukrainą 🇺🇦 na szczeblu ministerialnym i w grupach roboczych.

Szczegóły… pic.twitter.com/a4NmX6wEIp — Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (@MRiRW_GOV_PL) February 24, 2024

Веслав Гринь, представитель ассоциации "Обманутое село", которая организует протесты фермеров, заявил RMF FM о непричастности к вывешиванию провокационных плакатов.

"Приезжают ребята – я не знаю, из каких организаций, – которые хотят навредить фермерской общине. Это не кто-то из наших. Кто-то приезжает и хочет показать себя", – заверил Гринь и добавил, что фермеры быстро сорвали плакаты с провокационными надписями.

Как сообщалось, фермеру, который во вторник во время акции протеста вывесил плакат с лозунгом "Путин, наведи порядок с Украиной, Брюсселем и нашими чиновниками", были предъявлены официальные обвинения. Ему грозит до пяти лет заключения.

Читайте также, почему польские власти не реагируют на блокаду границы и может ли это измениться.