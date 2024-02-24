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В Польше на протестах фермеров снова появились плакаты с пропутинскими лозунгами

Суббота, 24 февраля 2024, 21:45

На акции протеста польских фермеров в приграничном селе Зосини, что в Люблинском воеводстве, 24 февраля снова появились плакаты с пропутинскими лозунгами, от которых организаторы открещиваются.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила радиостанция RMF FM.

Плакаты противоречивого содержания появились во время визита в Зосин министра сельского хозяйства Польши Чеслава Секерского.

Их содержание совпадало с содержанием громкого плаката с акции протеста в Гожичках в Силезском воеводстве, где было написано: "Путин, наведи порядок с Украиной, Брюсселем и нашими правителями".

Веслав Гринь, представитель ассоциации "Обманутое село", которая организует протесты фермеров, заявил RMF FM о непричастности к вывешиванию провокационных плакатов.

"Приезжают ребята – я не знаю, из каких организаций, – которые хотят навредить фермерской общине. Это не кто-то из наших. Кто-то приезжает и хочет показать себя", – заверил Гринь и добавил, что фермеры быстро сорвали плакаты с провокационными надписями.

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Как сообщалось, фермеру, который во вторник во время акции протеста вывесил плакат с лозунгом "Путин, наведи порядок с Украиной, Брюсселем и нашими чиновниками", были предъявлены официальные обвинения. Ему грозит до пяти лет заключения.

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