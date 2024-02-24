В Польше начали расследование после повреждения поезда с украинской соей

Польская полиция начала предварительное расследование по факту высыпания пяти тонн украинской сои из вагона на подъездной путь в гмине Дорогуск Люблинского воеводства.

Об этом RMF FM сообщила комиссар полиции города Хелм Ева Чиж, пишет "Европейская правда".

По словам Чиж, украинский поезд, состоящий из около 80 вагонов, въехал в Польшу два дня назад – то есть 22 февраля – и ожидает таможенного оформления.

"Утром полицейские получили сообщение о рассыпанном зерне. Мы проверили территорию, опросили свидетелей и передадим дело в прокуратуру", – добавила представитель хелмской полиции. По ее словам, инцидент трудно связать с протестом фермеров.

В то же время, как напоминает RMF FM, накануне польская полиция получила сообщение о том, что из поезда, который также прибыл из Украины и ожидал таможенного оформления на железнодорожной станции в гмине Дорогуск, разлилась рапсовая жидкость.

Хелмская окружная прокуратура также расследует факт высыпания зерна из украинских грузовиков перед переходом в Дорогуске 11 февраля.

Первый такой случай с зерном произошел с грузовиками, которые должны были везти зерно транзитом через Польшу, на КПП "Дорогуск" в начале месяца. Тогдашние действия протестующих расследует прокуратура, а в правительстве Польши извинились за этот случай.

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