У Польщі на протестах фермерів знову з’явились плакати з пропутінськими гаслами

На акції протесту польських фермерів у прикордонному селі Зосині, що в Люблінському воєводстві, 24 лютого знову з’явились плакати з пропутінськими гаслами, від яких організатори відхрещуються.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила радіостанція RMF FM.

Плакати суперечливого змісту з'явились під час візиту до Зосина міністра сільського господарства Польщі Чеслава Секєрського.

Їхній зміст збігався зі змістом гучного плакату з акції протесту в Гожичках у Сілезькому воєводстві, де було написано: "Путін, наведи лад із Україною, Брюсселем і нашими правителями".

Minister @CzSiekierski wraz z sekretarzem stanu @StefanKrajewski przyjechali dziś do protestujących w #Zosin rolników.

💬Czesław Siekierski 🇵🇱: Rozmawiamy z Unią Europejską 🇪🇺 i z rolnikami. Rozmawiamy z Ukrainą 🇺🇦 na szczeblu ministerialnym i w grupach roboczych.

Szczegóły… pic.twitter.com/a4NmX6wEIp — Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (@MRiRW_GOV_PL) February 24, 2024

Веслав Гринь, представник асоціації "Ошукане село", яка організовує протести фермерів, заявив RMF FM про непричетність до вивішування провокаційних плакатів.

"Приїжджають хлопці – я не знаю, з яких організацій, – які хочуть нашкодити фермерській громаді. Це не хтось із наших. Хтось приїжджає і хоче показати себе", – запевнив Гринь і додав, що фермери швидко зірвали плакати з провокаційними написами.

Як повідомлялось, фермеру, який у вівторок під час акції протесту вивісив плакат з гаслом "Путін, наведи лад із Україною, Брюсселем і нашими урядовцями", були пред'явлені офіційні звинувачення. Йому загрожує до п'яти років ув'язнення.

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