Польскому фермеру со скандальным плакатом о Путине грозит 5 лет тюрьмы
Фермеру, который во вторник во время акции протеста вывесил на тракторе флаг СССР и плакат с лозунгом "Путин, наведи порядок с Украиной, Брюсселем и нашими чиновниками", были предъявлены официальные обвинения.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.
Сотрудники полиции задержали водителя трактора, провели фото- и видеофиксацию, изъяли баннер и флаг. В пятницу его вызвали на допрос.
Пресс-секретарь Региональной прокуратуры Гливице Йоанна Сморчевская сообщила, что Петр Г. выслушал обвинения в подстрекательстве к агрессивной войне против Польши, восхвалении агрессии России против Украины и пропаганде коммунистической идеологии.
Петр Г. отказался давать объяснения. Прокуратура применила к нему меры пресечения в виде полицейского надзора и имущественного поручительства.
Ему может грозить наказание до 5 лет лишения свободы.
Напомним, речь идет о плакате фермера с призывом к Путину "навести порядок с Украиной, Брюсселем и польской властью".
Ранее на этот случай жестко отреагировало также МИД Польши.
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