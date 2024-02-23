Польскому фермеру со скандальным плакатом о Путине грозит 5 лет тюрьмы

Фермеру, который во вторник во время акции протеста вывесил на тракторе флаг СССР и плакат с лозунгом "Путин, наведи порядок с Украиной, Брюсселем и нашими чиновниками", были предъявлены официальные обвинения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

Сотрудники полиции задержали водителя трактора, провели фото- и видеофиксацию, изъяли баннер и флаг. В пятницу его вызвали на допрос.

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Пресс-секретарь Региональной прокуратуры Гливице Йоанна Сморчевская сообщила, что Петр Г. выслушал обвинения в подстрекательстве к агрессивной войне против Польши, восхвалении агрессии России против Украины и пропаганде коммунистической идеологии.

Петр Г. отказался давать объяснения. Прокуратура применила к нему меры пресечения в виде полицейского надзора и имущественного поручительства.

Ему может грозить наказание до 5 лет лишения свободы.

Напомним, речь идет о плакате фермера с призывом к Путину "навести порядок с Украиной, Брюсселем и польской властью".

Ранее на этот случай жестко отреагировало также МИД Польши.

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