Орбан заявил, что Россию нельзя поставить на колени в военном смысле

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз заявил о военном превосходстве России в войне против Украины и о необходимости поиска путей прекращения огня.

Об этом он заявил во время традиционного пятничного радиоинтервью, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Index.

Орбан напомнил о недавних результатах опроса, что в победу украинцев верит 10% населения ЕС.

"Реальность понятна с первого момента: нельзя вступать в войну, Запад не может в нее бросаться. Исходя из математических и жизненных фактов, нет никакого шанса решить этот конфликт на поле боя", – заявил он.

"Военное преимущество на стороне россиян, оно не будет на стороне Украины, если не вмешается Запад. Но НАТО не хочет войны, он не будет вмешиваться. С этого момента надо искать прекращение огня, потому что Россию нельзя поставить на колени в военном смысле", – сказал Орбан.

Он также добавил, что война приводит к большим потерям.

"Нужен мирный процесс. Со стороны Запада это выглядит иначе, но с нашей стороны это выглядит так, будто мировая держава ведет кровавую войну с нашей соседней страной. Это затрагивает нас больше, чем британцев, французов или немцев. Мир и безопасность являются жизненно важными для нас", – считает он.

Как сообщалось, венгерское правительство вышло с заявлением ко второй годовщине полномасштабной войны России против Украины, где призывает "обе стороны" к перемирию и ни разу не упоминает страну-агрессора.

Недавно премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украину не стоит принимать в ЕС или НАТО и лучше оставить как "буферную зону" между Россией и остальной Европой, предоставив определенные гарантии безопасности.