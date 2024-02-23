ЕС из-за Венгрии был вынужден изменить формат заявления к годовщине вторжения РФ

В Евросоюзе не смогли согласовать текст совместного заявления стран-членов ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину из-за позиции Венгрии, поэтому его формат пришлось изменить.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк ранее писал, что Венгрия заблокировала текст, потому что не согласна с определенными формулировками заявления.

Поэтому заявление к годовщине великой войны было обнародовано от имени председателя Европейского совета Шарля Мишеля, президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Европарламента Роберты Метсолы.

Венгерское правительство уже опубликовало свое отдельное заявление, в котором призывает "обе стороны" к перемирию и ни разу не упоминает страну-агрессора.

Напомним, ЕС уже утвердил 13-й пакет санкций, которые подготовили ко второй годовщине полномасштабной войны.