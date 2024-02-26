В Литве рассмотрят законодательные изменения для переноса могил советских воинов

В Сейме Литвы зарегистрировали поправки, которые должны позволить переносить могилы советских военнослужащих.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Согласно поправкам, группа членов Сейма предлагает включить и кладбища в список общественных объектов, перечисленных в Законе о запрете распространения тоталитарных, авторитарных режимов и их идеологий.

В другом проекте положение, запрещающее переносить могилы и кладбища, занесенные в Реестр культурных ценностей, предлагается дополнить положением о том, что защита не будет действовать, если могилы и кладбища признаны объектами, пропагандирующими тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологии.

По словам инициаторов, после принятия этих поправок захоронения и кладбища советских воинов также можно будет рассматривать как объекты, пропагандирующие идеологию тоталитарного режима.

В случае признания их таковыми могилы можно было бы перенести, даже несмотря на то, что они внесены в Реестр культурных ценностей.

Поправки подготовили члены Сейма, которые принадлежат к разным фракциям. На таких изменениях настаивает Шяуляйское самоуправление, которое желает перенести из центра города захоронения советских военнослужащих.

Захоронение, расположенное возле собора святых апостолов Петра и Павла, внесено в Реестр культурных ценностей. В реестре говорится о том, что здесь похоронены 52 военнослужащих Советского Союза, погибших во время Второй мировой войны.

Напомним, осенью стало известно, что в Сейме Литвы работают 20 бывших членов Коммунистической партии Советского Союза, и только двое из них указали это в анкетах.

Также сообщалось, что из 60 мэров Литвы 12 были членами Коммунистической партии СССР, большинство не заявили об этом в своих биографиях.