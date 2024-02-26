У Литві розглянуть законодавчі зміни для перенесення могил радянських воїнів

У Сеймі Литви зареєстрували поправки, що повинні дозволити переносити могили радянських військовослужбовців.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Згідно з поправками, група членів Сейму пропонує включити і кладовища до списку громадських об'єктів, перерахованих у Законі про заборону поширення тоталітарних, авторитарних режимів та їхніх ідеологій.

В іншому проєкті положення, що забороняє переносити могили і кладовища, занесені до Реєстру культурних цінностей, пропонується доповнити положенням про те, що захист не діятиме, якщо могили і кладовища визнано об'єктами, що пропагують тоталітарні, авторитарні режими та їхні ідеології.

За словами ініціаторів, після ухвалення цих поправок поховання і кладовища радянських воїнів також можна буде розглядати як об'єкти, що пропагують ідеологію тоталітарного режиму.

У разі визнання їх такими їх можна було б перенести, навіть незважаючи на те, що вони внесені до Реєстру культурних цінностей.

Поправки підготували члени Сейму, які належать до різних фракцій. На таких змінах наполягає Шяуляйське самоврядування, яке бажає перенести з центру міста поховання радянських військовослужбовців.

Поховання, розташоване біля собору святих апостолів Петра і Павла, внесено до Реєстру культурних цінностей. У реєстрі йдеться про те, що тут поховано 52 військовослужбовці Радянського Союзу, які загинули під час Другої світової війни.

Нагадаємо, восени стало відомо, що у Сеймі Литви працюють 20 колишніх членів Комуністичної партії Радянського Союзу, і тільки двоє з них вказали про це в анкетах.

Також повідомляли, що із 60 мерів Литви 12 були членами Комуністичної партії СРСР, більшість не заявили про це у своїх біографіях.