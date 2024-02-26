Во Франции от схода лавины погибли четверо лыжников

Четыре человека погибли в результате схода лавины в горном регионе Овернь в центральной Франции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Лавина сошла в воскресенье на высоте 1600 метров над селом Мон-Дор в районе, известном как Валь-д'Энфер, говорится в заявлении префектуры департамента Пюи-де-Дом.

Кроме четырех погибших, еще три человека получили ранения. На месте проводили масштабную поисковую операцию, к которой были привлечены 50 человек, говорится в сообщении.

Местная газета La Montagne сообщила, что жертвами лавины стали горнолыжники из местного клуба, которые вышли на внетрассовый маршрут с гидом.

Горы Овернь, многие из которых имеют вулканическое происхождение, не такие высокие, как Альпы или Пиренеи на юге, но могут иметь большой снежный покров.

В начале февраля на австрийском горнолыжном курорте Зальбах-Гинтерглемм в результате несчастного случая погиб гражданин Нидерландов.

Перед этим в Польше умер в больнице турист, который попал в лавину в польских Татрах.