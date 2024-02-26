У Франції від сходження лавини загинули четверо лижників

Чотири людини загинули внаслідок сходження лавини в гірському регіоні Овернь в центральній Франції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Лавина зійшла в неділю на висоті 1600 метрів над селом Мон-Дор в районі, відомому як Валь-д'Енфер, йдеться в заяві префектури департаменту Пюї-де-Дом.

Окрім чотирьох загиблих, ще троє людей отримали поранення. На місці проводили масштабну пошукову операцію, до якої було залучено 50 осіб, йдеться у повідомленні.

Місцева газета La Montagne повідомила, що жертвами лавини стали гірськолижники з місцевого клубу, які вийшли на позатрасовий маршрут з гідом.

Гори Овернь, багато з яких мають вулканічне походження, не такі високі, як Альпи чи Піренеї на півдні, але можуть мати великий сніговий покрив.

На початку лютого на австрійському гірськолижному курорті Зальбах-Гінтерглемм внаслідок нещасного випадку загинув громадянин Нідерландів.

Перед цим у Польщі помер у лікарні турист, який потрапив у лавину в польських Татрах.