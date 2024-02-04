На горнолыжном курорте Австрии погиб гражданин Нидерландов

На австрийском горнолыжном курорте Зальбах-Гинтерглемм в результате несчастного случая погиб гражданин Нидерландов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NOS.

По словам австрийской полиции, 63-летний мужчина столкнулся с одной из опор подъемника во время катания на лыжах в субботу днем.

Несчастный случай произошел на горе Цвьольферкогель, высотой которой составляет около 3 тысяч метров.

Отмечают, что голландец ударился об опору на краю склона. Несмотря на попытки реанимировать мужчину, он скончался на месте от полученных травм.

Министерство иностранных дел Нидерландов подтвердило смерть своего гражданина. Ведомство оказывает семье погибшего консульскую помощь.

Ранее в Польше умер в больнице турист, который днем в воскресенье попал в лавину в польских Татрах.

Перед этим три человека попали в лавину в горах Норвегии, один из туристов серьезно травмировался.

В начале января два человека погибли в результате схода лавины в гористой местности на севере Финляндии.