Британская разведка: Россия продолжит использовать энергию как оружие

Британская разведка проследила с 2014 года, как РФ использовала энергию как оружие, и пришла к выводу, что этот тренд продолжится и в дальнейшем.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании от 26 февраля.

Разведка проанализировала направленные на энергетику действия РФ, начиная от аннексии Крыма и захвата так называемых "вышек Бойко" в Черном море в 2014 году до российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины в начале этого года.

"На протяжении своего конфликта с Украиной Россия пыталась использовать энергию как оружие. Российские удары по энергетической инфраструктуре Украины вызвали широкую нехватку электроэнергии в стране, в то время как на глобальном уровне российский президент Владимир Путин использовал энергетическую политику для подрыва международной энергетической безопасности", – говорится в обзоре.

Отмечается, что сокращением потоков газа в Европу путем ограничения трубопроводных поставок Путин пытался подорвать единство Европы против российской незаконной войны.

"Превращение энергии в оружие, вероятно, останется инструментом убеждения, демонстрируя связь между российской безопасностью и энергетической политикой. Очень вероятно, что Россия продолжит использовать энергию как оружие для глобальных экономических достижений и политического влияния, что свидетельствует о связи между ее энергетическими, безопасностными, политическими и военными целями", – заявили в Минобороны Британии.

Перед этим британская разведка проанализировала потери российской армии за два года полномасштабной войны в Украине.

В одном из предыдущих обзоров разведка Британии проанализировала, как РФ оправдывает затягивание войны против Украины.

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