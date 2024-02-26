Британська розвідка: Росія продовжить використовувати енергію як зброю

Британська розвідка прослідкувала від 2014 року, як РФ використовувала енергію як зброю, і дійшла висновку, що цей тренд продовжиться і надалі.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії від 26 лютого.

Розвідка проаналізувала спрямовані на енергетику дії РФ, починаючи від анексії Криму і захоплення так званих "вишок Бойка" у Чорному морі в 2014 році до російських ударів по енергетичній інфраструктурі України на початку цього року.

"Протягом свого конфлікту з Україною Росія намагалася використовувати енергію як зброю. Російські удари по енергетичній інфраструктурі України спричинили широку нестачу електроенергії в країні в той час, як на глобальному рівні російський президент Владімір Путін використовував енергетичну політику для підриву міжнародної енергетичної безпеки", – йдеться в огляді.

Зазначається, що скороченням потоків газу до Європи шляхом обмеження трубопровідних постачань Путін намагався підірвати єдність Європи проти російської незаконної війни.

"Перетворення енергії на зброю ймовірно залишиться інструментом переконання, демонструючи зв’язок між російською безпекою і енергетичною політикою. Дуже ймовірно, що Росія продовжить використовувати енергію як зброю для глобальних економічних здобутків і політичного впливу, що свідчить про зв’язок між її енергетичними, безпековими, політичними і військовими цілями" – заявили в Міноборони Британії.

Перед цим британська розвідка проаналізувала втрати російської армії за два роки повномасштабної війни в Україні.

В одному з попередніх оглядів розвідка Британії проаналізувала, як РФ виправдовує затягування війни проти України.

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