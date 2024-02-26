Фицо пришло в голову, что Запад хочет отправить в Украину свои войска

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который на фоне встречи представителей западных государств в Париже 26 февраля провел заседание Совета безопасности, заявил, что несколько стран-членов НАТО и ЕС рассматривают возможность отправки солдат в Украину на двусторонней основе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Не называя источников своих предположений, Фицо сказал на брифинге после заседания словацкого Совбеза, что "ряд стран-членов НАТО и ЕС рассматривают возможность отправки своих войск в Украину на двусторонней основе".

"Я не могу сказать, с какой целью и что они должны там делать", – добавил он и заверил, что Словакия своих солдат в Украину не будет отправлять.

Также словацкий премьер – опять без уточнения, откуда он это знает – рассказал о риске большой эскалации войны в Украине и "провале" стратегии Запада по поддержке Киева в противостоянии России.

Стоит напомнить, что тезис об "отправке западных войск в Украину" ранее не раз озвучивал и идеологический товарищ Фицо в Европе – премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В марте 2023 года он утверждал, что западные страны могут отправить войска в Украину – но этого до сих пор не произошло.

И НАТО, и отдельно Соединенные Штаты активно подчеркивают, что стремятся всячески избежать эскалации и даже не рассматривают вариант с отправкой своих военных в Украину.

Напомним, около двадцати глав государств и правительств, преимущественно европейских, соберутся в понедельник в Париже по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона, чтобы подтолкнуть поддержку Украины.

Хотя новых объявлений о предоставлении помощи не планируют, участники встречи будут искать пути, как "действовать лучше и решительнее", в то время, как Киев заявил в воскресенье, что половина обещанного западного оружия поступает с опозданием.