Фіцо спало на думку, що Захід хоче відправити в Україну свої війська

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який на тлі зустрічі представників західних держав у Парижі 26 лютого провів засідання Ради безпеки, заявив, що декілька країн-членів НАТО і ЄС розглядають можливість відправки солдатів в Україну на двосторонній основі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Не називаючи джерел своїх припущень, Фіцо сказав на брифінгу після засідання словацького Радбезу, що "низка країн-членів НАТО і ЄС розглядають можливість відправки своїх військ в Україну на двосторонній основі".

"Я не можу сказати, з якою метою і що вони повинні там робити", – додав він і запевнив, що Словаччина своїх солдатів в Україну не відправлятиме.

Також словацький прем’єр – знову без уточнення, звідки він це знає – розповів про ризик великої ескалації війни в Україні та "провал" стратегії Заходу щодо підтримки Києва в протистоянні Росії.

Варто нагадати, що тезу про "відправлення західних військ в Україну" раніше не раз озвучував й ідеологічний товариш Фіцо в Європі – прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. У березні 2023 року він стверджував, що західні країни можуть відправити війська в Україну – але цього досі не сталось.

І НАТО, і окремо Сполучені Штати активно наголошують, що прагнуть усіляко уникнути ескалації та навіть не розглядають варіант із відправленням своїх військових в Україну.

Нагадаємо, близько двадцяти глав держав і урядів, переважно європейських, зберуться у понеділок у Парижі за ініціативи президента Франції Емманюеля Макрона, щоб підштовхнути підтримку України.

Хоча нових оголошень про надання допомоги не планують, учасники зустрічі шукатимуть шляхи, як "діяти краще і рішучіше", в той час, як Київ заявив у неділю, що половина обіцяної західної зброї надходить із запізненням.