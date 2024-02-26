Макрон примет в Париже два десятка союзников Украины для "рывка поддержки"

Около двадцати глав государств и правительств, преимущественно европейских, соберутся в понедельник в Париже по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона, чтобы подтолкнуть поддержку Украины.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Ожидается, что на встрече, организованной в Елисейском дворце, в режиме видеоконференции выступит президент Владимир Зеленский.

На встрече будет присутствовать подавляющее большинство европейских лидеров, в частности канцлер Германии Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда, а также премьер-министры около 15 стран ЕС.

Также во встрече примут участие представители США и Канады и глава британской дипломатии Дэвид Кэмерон.

Переговоры в Париже пройдут в то время, когда американская поддержка, важная для Киева, все еще заблокирована в Конгрессе, и Эмманюэль Макрон призовет Европу к "коллективному рывку" против России, отмечает издание.

Во время встречи также обсудят увеличение количества кибератак и информационных атак со стороны все более агрессивной России, сообщил Елисейский дворец.

Целью переговоров является "мобилизация и изучение всех средств эффективной поддержки Украины", говорится в заявлении Елисейского дворца,

"Речь идет о том, чтобы... подтвердить, что мы не устали, и что мы полны решимости победить российскую агрессию. Мы хотим послать четкий сигнал Путину, что он не победит в Украине", – настаивает Париж.

Хотя новых объявлений о предоставлении помощи не планируют, участники встречи будут искать пути, как "действовать лучше и решительнее", в то время как Киев заявил в воскресенье, что половина обещанного западного оружия поступает с опозданием.

А президент Владимир Зеленский 25 февраля анонсировал визит президента Эмманюэля Макрона в Украину вскоре и новые детали французской поддержки.