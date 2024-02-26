В Венгрии избрали нового президента - предшественница ушла на фоне "педофильского скандала"

Парламент Венгрии 26 февраля прогнозируемо проголосовал за назначение президентом председателя Конституционного суда страны Томаша Шуйока.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

За назначение Шуйока президентом проголосовали 134 депутата венгерского парламента, против были только пять. Он был единственным кандидатом на должность, предложенным партией "Фидес" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

ФОТО: БАЛАШ ОРБАН / TWITTER

Предшественница Шуйока, Каталин Новак, подала в отставку ранее в феврале на фоне скандала: стало известно, что она помиловала мужчину, который покрывал насилие над детьми в одном из детдомов.

Венгерский парламент 26 февраля одобрил отставку Новак. До вступления полномочий ее преемником – а это произойдет 5 марта – исполнять обязанности президента будет спикер парламента Ласло Кьовер.

67-летний Шуйок – непубличная фигура. Он был назначен председателем Конституционного суда Венгрии парламентом, возглавляемым "Фидес", в 2016 году. До того, как стать членом Конституционного суда, он также работал почетным консулом Австрии с 2000 по 2014 год.

Шуйок стал седьмым президентом Венгрии после свержения коммунистического режима и вторым председателем Конституционного суда, назначенным на эту должность.

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