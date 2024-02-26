Премьеры Канады и Польши обсудили проблему с транзитом украинского зерна

Премьер-министры Канады и Польши Джастин Трюдо и Дональд Туск во время встречи в Варшаве 26 февраля обсудили увеличение экспорта украинской сельхозпродукции в беднейшие страны мира, чтобы успокоить фермеров-протестующих в Европе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Комментируя протесты фермеров в Европе, которые выступают против массового импорта дешевого украинского зерна, Туск заявил, что вместе с Трюдо видит необходимость в увеличении экспорта в более бедные и голодные страны мира.

"Канада и Польша могли бы радикально увеличить возможности экспорта украинского зерна в нуждающиеся страны, где голодают", – сказал премьер Польши.

По его словам, Варшава готова помочь в финансировании проектов, которые могли бы принести "большое облегчение польским и европейским фермерам, Украине и тем, кто ждет дешевое продовольствие в других регионах мира".

Также лидеры Польши и Канады обсудили планы Варшавы по развитию ядерной энергетики, в частности малых атомных электростанций, вопросы безопасности и дальнейшей военной поддержки Украины.

Фермеры в Польше и других странах уже несколько недель протестуют, утверждая, что импорт продовольствия из Украины подрывает их конкурентоспособность.

В Брюсселе сегодня также состоялась акция фермеров, которые пригнали несколько сотен тракторов к европейскому кварталу, где расположены институты ЕС – чтобы продемонстрировать свой гнев в день встречи министров сельского хозяйства.