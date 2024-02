Навоз, костры и водометы: Фермеры протестуют против политики ЕС в Брюсселе

Несколько сотен тракторов в понедельник утром заполонили улицы Брюсселя в европейском квартале, где расположены институты ЕС, чтобы продемонстрировать свой гнев в день встречи министров сельского хозяйства Евросоюза.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщают бельгийские СМИ, в частности RTBF i Le Soir.

Утром несколько колонн сельскохозяйственной техники отправились в направлении Брюсселя, что уже привело к перебоям на основных маршрутах, соединяющих столицу. Сообщали также о многочисленных проблемах с транспортом в центре Брюсселя.

Фермеры прибыли в Брюссель на фоне Совета ЕС на уровне министров сельского хозяйства, который начался в 10:00 утра.

Различные аграрные федерации считают, что Европейская комиссия не приняла достаточно конкретных решений по ним, несмотря на их акции протеста в начале месяца.

Они также выступают против Европейского зеленого курса, который устанавливает правила в сфере окружающей среды.

В хаотичных сценах правоохранители установили колючую проволоку и металлические заграждения возле учреждений ЕС. Они были вынуждены применить водометы, поскольку протестующие поджигали шины и разрушали полицейские баррикады.

Нескольким фермерам удалось с помощью тракторов прорвать полицейскую блокаду.

Here is where #farmers storm the EU area at Maalbeek near EU HQ. "It looks like civil war" say EU officials as tractors overwhelm police. #FarmerProtest2024 #FarmersProtest2024 pic.twitter.com/GbGPjhNuBg