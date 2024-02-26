Литовские фермеры решили не участвовать в польской блокаде границы

Литовцы не присоединятся к блокаде польско-литовской границы, которая должна начаться в пятницу на пункте пропуска Будзиско-Кальвария.

Об этом заявил президент Ассоциации производителей зерна Литвы Аушрис Мачияускас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Блокада польско-литовского пограничного перехода в связи с транзитом украинского зерна, как ожидается, начнется в пятницу и продлится неделю.

"Литовские фермеры не блокировали, не блокируют и не намерены блокировать украинское зерно. (...) Мы видим проблему, но мы понимаем ситуацию украинских фермеров", – сказал Мачияускас.

Президент Ассоциации производителей зерна признал, что существует проблема с контролем украинского зерна, которую должно решить правительство, но подчеркнул, что "большей проблемой для литовских фермеров является российское зерно".

Польские фермеры объявили о блокаде польско-литовской границы на 1 марта. Они не исключили, что к акции протеста присоединятся литовские фермеры.

Поляки обосновывают свое решение так называемой системой "зерновой карусели", которая предусматривает, что украинское зерно въезжает в Люблинское или Подкарпатское воеводства транзитом через Польшу, затем направляется в Литву и после пересечения границы перестает отслеживаться польскими службами. Затем машина с зерном возвращается на границу, меняет документы, и груз становится товаром ЕС, который свободно въезжает в Польшу.

Напомним, 23 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с министрами посетил польско-украинскую границу и озвучил "план взаимопонимания" для разблокирования границы.

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в воскресенье выразил надежду на решение вопросов с Польшей благодаря переговорам на уровне премьеров, однако если этого не произойдет – пообещал защищать украинский бизнес.

В Польше в ночь с субботы на воскресенье произошло самое масштабное повреждение украинского зерна с начала фермерских протестов – всего злоумышленники повредили 160 тонн украинского зерна.