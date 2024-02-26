Прем’єри Канади та Польщі обговорили проблему з транзитом українського зерна

Прем'єр-міністри Канади та Польщі Джастін Трюдо й Дональд Туск під час зустрічі у Варшаві 26 лютого обговорили збільшення експорту української сільгосппродукції до найбідніших країн світу, щоб заспокоїти фермерів-протестувальників у Європі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Коментуючи протести фермерів у Європі, які виступають проти масового імпорту дешевого українського зерна, Туск заявив, що разом із Трюдо вбачає необхідність у збільшенні експорту до бідніших і голодніших країн світу.

"Канада й Польща могли б радикально збільшити можливості експорту українського зерна до нужденних країн, де голодують", – сказав прем’єр Польщі.

За його словами, Варшава готова допомогти у фінансуванні проєктів, які могли б принести "велике полегшення польським та європейським фермерам, Україні та тим, хто чекає на дешеве продовольство в інших регіонах світу".

Також лідери Польщі й Канади обговорили плани Варшави щодо розвитку ядерної енергетики, зокрема малих атомних електростанцій, питання безпеки та подальшої військової підтримки України.

Фермери в Польщі та інших країнах вже кілька тижнів протестують, стверджуючи, що імпорт продовольства з України підриває їхню конкурентоздатність.

У Брюсселі сьогодні також відбулась акція фермерів, які пригнали кілька сотень тракторів до європейського кварталу, де розташовані інституції ЄС – щоб продемонструвати свій гнів у день зустрічі міністрів сільського господарства Євросоюзу.