Кулеба: Из-за угрозы РФ эра нейтралитета и мира в Европе подошла к концу

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что полномасштабная российская агрессия против Украины и угроза, которую Кремль представляет для Европы, положила конец эре мира на континенте и эре нейтралитета.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он рассказал в интервью The Irish Times.

Говоря о возможности нейтралитета отдельных стран в нынешних условиях, глава МИД сказал, что каждая страна должна сама определять лучшие средства обеспечения собственной безопасности.

"Лично я считаю, что эра нейтралитета закончилась, так же как и эра мира в Европе. Эта печальная реальность является результатом новой реваншистской и имперской силы на востоке нашего континента, то есть диктатуры Путина", – пояснил он.

Кулеба подчеркнул, что в случае захвата Украины Россия не остановится, поэтому обеспечение украинских Вооруженных Сил всем необходимым оружием – это "лучший способ обеспечить долгосрочную безопасность Европы сейчас".

Он также призвал активизировать военное производство в Европе, устранить все бюрократические препятствия и направить все военные заказы на континенте на нужды европейских государств и прежде всего – Украины.

"Каждый артиллерийский снаряд, произведенный в Европе, должен служить целям защиты Европы", – повторил министр.

Как известно, полномасштабная война России против Украины заставила ряд европейских государств пересмотреть свое отношение к нейтралитету: Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО; Швейцария активизировала сотрудничество с Альянсом; а нейтральная Ирландия – объявила о значительных как для себя инвестициях в оборону.

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