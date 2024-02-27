Макрон: Европа не должна ждать выборов в США, чтобы поддержать Украину и собственную безопасность

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа не должна ждать результатов выборов в США в решениях о поддержке Украины и собственной безопасности и должна действовать сейчас.

Как пишет "Европейская правда", об этом Макрон заявил в Париже, где прошел созванный им неформальный саммит по Украине, президента Франции цитирует The Guardian.

Настаивая на том, что поражение России является абсолютно необходимым для мира и безопасности в Европе, Макрон сказал, что европейцам необходимо перейти от слов к действиям и принять четкие решения по построению европейского оборонного фундамента, независимого от Америки.

Отвечая на вопрос о возможности продолжения поддержки Украины в контексте президентских выборов в США в ноябре этого года, Макрона сказал, что "мы не можем ждать результатов выборов".

"Мы не можем ждать результатов американских выборов, чтобы решить, каким будет наше будущее. На кону – будущее Европы, поэтому решение должны принять европейцы. Если другие хотят присоединиться и помочь, это фантастика, но это лишь дополнительный бонус", – заявил президент Франции.

Он подчеркнул, что это необходимо не потому, что Европа пессимистична, дерзкая или боится, а просто потому, что на кону – будущее Европы.

Россия, по его словам, "не может выиграть эту войну. Она является единственным агрессором".

"Это единственная страна, которая разожгла эту войну. Россия сейчас явно влияет на нашу собственную безопасность как традиционной, так и гибридной войной", – констатировал президент Франции.

Макрон также предупредил, что действия Москвы в последние недели свидетельствуют о том, что Россия может атаковать страны НАТО в ближайшие несколько лет.

Он допустил отправку западных войск в Украину в будущем, хотя подчеркнул, что пока нет консенсуса среди союзников в этом вопросе.

Макрон также предупредил, что действия Москвы в последние недели свидетельствуют о том, что Россия может атаковать страны НАТО в ближайшие несколько лет.

Он допустил отправку западных войск в Украину в будущем, хотя подчеркнул, что пока нет консенсуса среди союзников в этом вопросе.