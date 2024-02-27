Союзники Украины договорились в Париже нарастить усилия в пяти сферах

На неформальной встрече по поддержке Украины в Париже, которая прошла в понедельник, все участники дали согласие на повышение своих усилий в пяти сферах.

Об этом сообщило посольство Франции в Украине по итогам пресс-конференции президента Франции Эмманюэля Макрона, пишет "Европейская правда".

В частности, речь идет об усилиях в таких пяти сферах:

киберзащита;

совместное производство оружия в Украине;

защита стран, которым непосредственно угрожает российская агрессия;

способность поддерживать Украину невоенными силами;

операции по разминированию.

Также союзники договорились об усилении стратегических обязательств вместе с Украиной, чтобы продемонстрировать, что все партнеры "будут рядом столько, сколько потребуется".

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи в Париже в понедельник допустил отправку западных войск в Украину в будущем, хотя отметил, что пока нет консенсуса среди союзников в этом вопросе.

Макрон также заявил, что Европа не должна ждать результатов выборов в США в решениях о поддержке Украины и собственной безопасности и должна действовать сейчас.

Глава правительства Чехии после встречи в Париже сообщил, что 15 европейских стран поддерживают чешскую инициативу по закупке снарядов для Украины за пределами Европы.